Ілон Маск заявив заявив, що ймовірність успіху випробувань - близько 60%.

Ракетобудівна компанія SpaceX сьогодні проводить випробування комплексу Starship, який позиціонується як прототип важкого носія для польотів на Місяць і Марс.

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Як повідомляється на сайті SpaceX, це вже третій висотний суборбітальний тест прототипу. Пуск проводиться на майданчику компанії в Техасі.

Новий прототип - SN10, має набрати висоту за допомогою трьох двигунів Raptor і спуститися на поверхню.

Напередодні власник SpaceX Ілон Маск заявив у Twitter, що ймовірність успіху випробувань - близько 60%.

Трансляцію запуску веде NASA.

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Автор: Дмитро Захаров