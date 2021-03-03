Ракетобудівна компанія SpaceX сьогодні проводить випробування комплексу Starship, який позиціонується як прототип важкого носія для польотів на Місяць і Марс.
Читайте такожІлон Маск своїм твітом піднявши вартість чужої криптовалюти в 31 раз
Як повідомляється на сайті SpaceX, це вже третій висотний суборбітальний тест прототипу. Пуск проводиться на майданчику компанії в Техасі.
Новий прототип - SN10, має набрати висоту за допомогою трьох двигунів Raptor і спуститися на поверхню.
Напередодні власник SpaceX Ілон Маск заявив у Twitter, що ймовірність успіху випробувань - близько 60%.
Трансляцію запуску веде NASA.
Більше новин на тему
- SpaceX назвала ім'я другого туриста, який полетить в космос на Crew Dragon
- "Це було непорозуміння": Кремль так і не дав згоди на бесіду Путіна з Маском в Clubhouse
- Ілон Маск має намір створити місто в Техасі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram