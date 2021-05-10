Геомагнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Вважається, що магнітні бурі впливають на судини і наше самопочуття. Найбільше їх впливу схильні метеозалежні і літні люди, а також вагітні жінки.
Коли в Україні очікуються магнітні бурі
Магнітна буря триватиме 6 днів - з середи 12 травня до понеділка 17 травня. Потім підвищена сонячна активність також очікується 20 травня. Сплески 12, 15-17 і 20 травня будуть несильними. А ось бурі 13 і 14 травня будуть найсильнішими за минулий період 2021 року. Метеочутливим людям слід дотримуватися обережності в ці дні.
Вплив бур на здоров'я
У період сонячної активності можуть виникати такі симптоми:
- головний біль і запаморочення;
- біль у спині та суглобах;
- скачки артеріального тиску;
- загострення хронічних і серцево-судинних захворювань;
- підвищена дратівливість;
- сонливість або безсоння.
Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, за кілька днів до небезпечного періоду слід перейти на здоровий спосіб життя. Дотримуйтеся наступних правил, щоб поліпшити самопочуття.
- Приймайте контрастний душ.
- Відмовтеся від алкоголю, сигарет, кави та енергетичних напоїв. Пийте більше трав'яного чаю.
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі, займіться гімнастикою.
- Постарайтеся не нервувати.
- Лягайте спати в один і той же час, спіть не менше 7 годин на добу.
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