Найсильніший сплеск сонячної активності очікується 14 травня.

Геомагнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Вважається, що магнітні бурі впливають на судини і наше самопочуття. Найбільше їх впливу схильні метеозалежні і літні люди, а також вагітні жінки.

Коли в Україні очікуються магнітні бурі

Магнітна буря триватиме 6 днів - з середи 12 травня до понеділка 17 травня. Потім підвищена сонячна активність також очікується 20 травня. Сплески 12, 15-17 і 20 травня будуть несильними. А ось бурі 13 і 14 травня будуть найсильнішими за минулий період 2021 року. Метеочутливим людям слід дотримуватися обережності в ці дні.

Вплив бур на здоров'я

У період сонячної активності можуть виникати такі симптоми:

головний біль і запаморочення;

біль у спині та суглобах;

скачки артеріального тиску;

загострення хронічних і серцево-судинних захворювань;

підвищена дратівливість;

сонливість або безсоння.

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, за кілька днів до небезпечного періоду слід перейти на здоровий спосіб життя. Дотримуйтеся наступних правил, щоб поліпшити самопочуття.

Приймайте контрастний душ. Відмовтеся від алкоголю, сигарет, кави та енергетичних напоїв. Пийте більше трав'яного чаю. Проводьте більше часу на свіжому повітрі, займіться гімнастикою. Постарайтеся не нервувати. Лягайте спати в один і той же час, спіть не менше 7 годин на добу.

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Автор: Катерина Пулатова