Наступне схоже явище відбудеться вже у листопаді 2040 року.

З 21 по 22 грудня земляни мали змогу спостерігати найбільше за останні 800 років злиття Сатурна та Юпітера. Космічне явище ще називають сходом «Вифлеємської зірки».

Рідкісне зближення орбіт двох найбільших планет Сонячної системи припало на зимове сонцестояння – у найкоротший день року, пише Reuters.

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Для тих, хто спостерігав за явищем у чистому небі, дві сфери з замороженого газу здавалися ближчими і яскравішими, майже злившись в одну світлову точку.

Юпітер поступово наближався до Сатурна протягом кількох тижнів.

Як повідомляє NASA, планети залишалися на відстані сотень мільйонів миль одна від одної.

Така зустріч планет відбувається приблизно раз у 20 років. Востаннє Юпітер і Сатурн зближалися у небі так близько у понеділок 1623 року. Явище відбувалося за денного світла, тому помітити його було важче.

Астрономи припускають, що саме це сполучення планет у Біблії назвали «Вифлеємською зіркою», але наразі з цього приводу досі тривають дискусії.

Зближення Юпітера і Сатурна найкраще бачили мешканці північної півкулі планети. При цьому не лише через телескоп, а й зі звичайним біноклем та навіть неозброєним оком.

Наступне схоже явище відбудеться вже у листопаді 2040 року.

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Автор: УНІАН