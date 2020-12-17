У прокуратурі повідомляють, що хакер поводився "етично".

Голландська прокуратура не висуватиме звинувачення проти хакера, який успішно увійшов в акаунт Дональда Трампа в Твіттері, вгадавши його пароль - "MAGA2020!".

Читайте такожУ роботі месенджера Telegram стався масштабний збійПро це пише BBC.

У прокуратурі повідомляють, що хакер Віктор Геверс поводився "етично".

Чоловік розповів, що дуже задоволений результатом.

"Це стосується не тільки моєї роботи, але і всіх волонтерів, які шукають уразливості в інтернеті", - сказав він.

У поліції повідомили, що хакер сам заявив про злом. Вони відправили результати розслідування владі США.

Повідомляється, що Геверс виявляє недоліки безпеки в програмному забезпеченні і веб-сайтах вже 22 роки.

Злом акаунта Трампа

16 жовтня нідерландський фахівець з кібербезпеки Віктор Геверс заявив, що з п'ятої спроби вгадав пароль до аккаунту президента США Дональда Трампа у Twitter.

Експерт не став нічого публікувати від імені президента США, зробив скріншоти, що підтверджують, що йому вдалося отримати доступ до його облікового запису

Заступник прес-секретаря Білого дому Джадд Дір в коментарі американському Forbes спростував слова Геверта, заявивши, що вони абсолютно не відповідають дійсності.

У Twitter повідомили, що не знайшли жодних доказів того, що експерт зміг зламати акаунт Трампа.

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Автор: УНІАН