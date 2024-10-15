Тепер археологи ламають голову над тим, ким був цей гладіатор, про якого їм відомо лише його ім'я.

У Туреччині знайшли гробницю римського гладіатора, у якій були рештки 12 людей, але його решток не було.

Гробниця на пагорбі Аясулук належала гладіатору на ім'я Євфрат, який жив у третьому столітті. Однак, річ у тім, що 200 років потому її повторно використовували як братську могилу для 12 осіб, пише Independent.

"З напису на гробниці ми знаємо, що спочатку вона була для гладіаторів. Саркофаг був побудований у III столітті н. е.", - розповів археолог Сінан Мімароглу з Університету ім. Мустафи Кемаля в Хатаї.

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Археологи підозрюють, що поховані люди були представниками вищого класу або духовенства. "Малоймовірно, що звичайну людину поховали б у такий скрупульозний спосіб", - сказав Мімароглу.

Однак про гладіатора, крім його імені, більше жодних відомостей немає. Наразі дослідники оцінюють гравюри на кришці саркофага, щоб краще зрозуміти, що це був за гладіатор і період, у який він жив.

Вчені виявили, що кришку додали до гробниці близько восьмого століття, а також три хрестові рельєфи, датовані п'ятим століттям. Під нею була мармурова підлога, зарита приблизно на 20 см під базилікою, дренажна система і кілька інших гробниць.

Останнє відкриття проливає більше світла на історію стародавнього міста, яке, за даними ЮНЕСКО, вважалося одним із найбільших і найважливіших у стародавньому Середземномор'ї. Його походження оповите таємницею, але археологи думають, що ним керувала низка завойовників, включно з персами і греками. Потім за Римської республіки Ефес був визнаний "вільним" містом і точкою стародавньої торгівлі між Сходом і Заходом. Це був один з найважливіших середземноморських портів, які використовували для експорту продукції в Грецію, Італію.

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