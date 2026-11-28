Вважається, що золоті рибки мають коротку пам’ять, проте їхній слух виявився досить гострим.

У 2013 році вчені провели незвичайний експеримент. Вони змусили золотих рибок слухати твори Себастьяна Баха та Ігоря Стравінського. Результат дослідження виявився несподіваним – рибки навчилися розпізнавати конкретні музичні фрагменти, щоб отримати корм, пише science-et-vie.com.

У дослідженні, проведеному Університетом Кейо та опублікованому в журналі Behavioural Processes, вчені подавали рибкам корм лише тоді, коли лунав правильний музичний фрагмент. Для цього вчені обрали "Токкату і фугу ре мінор" німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха та "Весну священну" Ігоря Стравінського.

Рибам потрібно було клювати невелику намистину, підвішену у воді, під час звучання одного з цих фрагментів, і утримуватися від цієї дії під час іншого. Помилка не давала жодного результату, а правильна відповідь одразу ж призводила до видачі корму. Тварини успішно опанували цю навичку – процес, відомий як оперантне обумовлення. На думку вчених, це свідчить про те, що золоті рибки здатні сприймати складні характеристики звуку, такі як висота тону або тембр.

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У золотих рибок немає улюбленого композитора

Щоб з’ясувати смакові вподобання риб, дослідники створили акваріум, у якому музичний супровід змінювався залежно від того, в якій частині резервуара перебувала риба. Потім вчені виміряли час, який кожна особина проводила в різних зонах акваріума.

В одній частині лунав Бах, в іншій – Стравінський, а в центрі було тихо. Під час інших експериментів музичні фрагменти чергувалися з шумом. У результаті з’ясувалося, що золоті рибки не віддають перевагу жодному з композиторів. Музика не приваблювала їх більше, ніж звичайна тиша.

При цьому вони явно уникали тих зон, де лунав шум. На думку авторів дослідження, музика слугує для золотих рибок лише орієнтиром, а не винагородою сама по собі. Іншими словами, тварини використовують її як сигнал для пошуку їжі, але не прагнуть до неї заради задоволення.

Раніше УНІАН розповідав, що вчені виявили істоту, яка пролежала в замороженому стані майже 24 тисячі років. А коли її повернули до кімнатної температури, вона знову почала жити й розмножуватися.

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