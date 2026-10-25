'Зоряна ніч' Ван Гога приховувала астрономічну підказку: що з’ясували вчені

Небо, зображене на полотні, – це саме те, що Ван Гог бачив на власні очі з вікна французької психіатричної лікарні 137 років тому.

Вчені, які водночас виступили в ролі "детективів мистецтва", виявили зв’язок між знаменитою картиною Вінсента Ван Гога "Зоряна ніч" та небесною сценою. Це може вказувати на нову дату створення однієї з найвідоміших картин у світі.

Їхні висновки свідчать: "Зоряна ніч" може виявитися зовсім не плодом уяви Ван Гога. Навпаки – її могло надихнути саме те нічне небо, яке художник спостерігав зі своєї французької психіатричної лікарні 137 років тому, пише Associated Press.

Команда вчених із Південної Кореї повідомила, що після багаторічних досліджень у галузі "судової астрономії" та вивчення життя голландського художника вони виявили точний збіг. Картина відповідає небу перед світанком над французьким містом Сен-Ремі-де-Прованс приблизно 22 липня 1889 року.

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А це вже на місяць пізніше за ту дату, яка тривалий час вважалася датою створення цієї постімпресіоністської картини. На ній зображені півмісяць і Венера, оточені небом із зірок, що закручуються. Унизу картини – село, а з одного боку височіють кипариси.

Мистецтвознавці тривалий час датували цю картину червнем 1889 року – незабаром після того, як Ван Гог потрапив до психіатричної клініки. За кілька місяців до цього він відрізав собі ліве вухо – під час сварки з художником Полем Гогеном.

Стару дату вже оскаржують

Команда вчених під керівництвом Елайджи Чон Хена Кіма – директора сеульської компанії, яка виробляє телескопи, – зараз оскаржує цю дату.

Небо, яке найбільше схоже на картину, спостерігалося приблизно 22 липня 1889 року, каже Кім, який також є аспірантом Університету Кен Хі. Він зазначив, що кілька днів до та після цієї дати теж могли надихнути Ван Гога.

"Немає двох однакових неб. Щось завжди змінюється. Я вірю, що Вінсент помічав ці зміни – і переносив їх на свою картину", – підкреслив Кім у своєму електронному листі. І додав: "Я впевнений, що 22 липня – це більш точна дата. Я ставлю саме на цю дату".

Це нове дослідження вирішує "справжню головоломку", заявив Хосе Луїс Арагон із Національного автономного університету Мексики. Справа в тому, що в середині червня 1889 року Місяць зовсім не був тим тонким півмісяцем, який зобразив Ван Гог. Арагон вивчав "Зоряну ніч" як фізик – але не брав участі в цьому новому дослідженні.

"І все ж – липневу дату я б розглядав як інтригуючу гіпотезу, а не як остаточну відповідь", – підкреслив Арагон.

Кім давно захоплювався мистецтвом Ван Гога

У 2019 році Елайджа Чон Хен Кім вирушив до Франції – вперше в середині червня, а вдруге – приблизно 22 липня. Він виявив, що яскравих зірок, які з’являлися на небі перед світанком у липні, у червні не було.

Подальші небесні "розслідування" Кіма та його команди показали ще більше. Близько 22 липня 1889 року – форма Місяця перед світанком виглядала точно такою ж, як на картині. А зоряне скупчення Гіади в сузір’ї Тельця тоді піднімалося на сході – поруч із Венерою. Згідно з аналізом погоди тих днів – небо мало бути достатньо ясним, щоб Ван Гог міг усе це побачити.

Вважається, що в липні того року у Ван Гога стався напад. Але Кім і його команда стверджують – цей напад стався пізніше в липні. До такого висновку вони дійшли, проаналізувавши листи художника та одного з його братів. У деяких із цих листів згадуються цикади – а це ще одна підказка, яка, за словами Кіма, вказує скоріше на спекотніший липень.

Дослідники також перевірили й підтвердили свої методи на нічних небесах з інших картин. На думку Арагона – це робить їхню роботу "ретельним і по-справжньому міждисциплінарним дослідженням".

Оскільки Ван Гог писав картину в майстерні в клініці – за ескізами та з пам’яті – "небо, найімовірніше, є композицією з багатьох ночей. Це визнають і самі автори", – заявив Арагон. Найбільше його переконує один більш широкий висновок цього дослідження.

"Картина – це не чиста фантазія. Ван Гог дуже уважно спостерігав за справжнім небом", – підкреслив Арагон.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Квітучі каштани" Ван Гога виставлять на аукціон.

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