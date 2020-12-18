Щоб скористатися послугою, додаткових дій здійснювати не потрібно.

Сервіс відеоконференцій Zoom зніме обмеження в 40 хвилин на тривалість безкоштовних відеодзвінків по всьому світу на час новорічних свят.

Читайте такожУ сервісі Google Meet з'явилася можливість налагоджувати фонНове правило буде діяти під час святкування Хануки, Різдва та Нового року, повідомила компанія.

Обмеження буде знято з 17 по 19 грудня, з 23 по 26 грудня і з 30 грудня по 2 січня. Щоб скористатися послугою, додаткових дій здійснювати не потрібно, часовий ліміт буде знятий автоматично, передає kommersant.

Раніше компанія проводила аналогічну акцію в День Подяки в США.

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Автор: УНІАН