На YouTube-каналі вже опубліковані звернення російською мовою від низки українських інфлюенсерів.

Вчора, 26 лютого, група 1+1 media запустила російськомовний YouTube-канал "Скажи россиянам правду", на якому публікуються звернення українських і російських зірок та публічних осіб до російського народу. Канал покликаний донести до росіян правду про агресивну та кровопролитну війну, яку розв’язала РФ на території України, розбити пропагандистські міфи, які нав’язує своєму народу російська влада.

Так, на YouTube-каналі вже опубліковані звернення російською мовою від українських інфлюенсерів Джамали, Юрія Горбунова, Потапа, NK, Alekseev, Маші Єфросініної, Дмитра Гордона, Олі Полякової, Алана Бадоєва, Антона Птушкіна, Святослава Вакарчука, Олени Кравець, Івана Дорна. Свою позицію за припинення російської агресії висловили і російські артисти Андрій Макаревич (гурт "Машина времени"), Олексій Кортнєв (гурт "Несчастный случай") та Валерій Меладзе. Також YouTube-канал містить потужний вірш-маніфест від MONATIK та відео допитів полонених окупантів, на яких вони підтверджують своє походження та задачі по захопленню України.

1+1 media закликає усіх небайдужих поширювати відео та YouTube-канал "Скажи россиянам правду" серед своїх друзів, знайомих, російських підписників.

YouTube-канал:https://cutt.ly/JP7yVDk

Нагадаємо, світові лідери думок активно поширюють правду на інформаційному фронті: Україну підтримує весь світ, а зірки через соцмережі закликають говорити та поширювати правду серед своїх підписників. На підтримку України висловилися Мадонна, Анджеліна Джолі, Міла Йовович, Арнольд Шварценеггер, Мей Маск, Джаред Лето та багато інших. Сторінки 1+1 та 1+1 media у соцмережах запустили відповідні хештеги #standwithukraine та #скажи_россиянам_правду. Окрім того, 1+1 у соціальних мережах запустили флешмоб на підтримку Збройних сил України, які мужньо боронять рідну землю від російських окупантів. Долучитись до флешмобу можна за хештегами #дякуюЗСУ, #пишаюсяЗСУ.

Окрім того, провідні українські медіагрупи звернулися до міжнародних провайдерів з пропозицією вимкнути російські новинні канали. За підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України провідні українські медіагрупи – 1+1 media, StarLight Media, Медіа Група Україна та Inter Media Group – звернулися до міжнародних телевізійних провайдерів з проханням вимкнути мовлення для російських новинних каналів на європейських супутниках, кабельних мережах, ОТТ-платформах та на інших ресурсах.