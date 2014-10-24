Західну Україну засипає потужний снігопад (фоторепортаж)

За народними прикметами, якщо цього дня вранці випав сніг, то можна очікувати студену зиму. Наші пращури казали: "Кичига і вороч сперечаються. Селяни на млин молоти зерно возять" - з цього часу починали заготівлю борошна.

Більше того, снігопад триває. На вулицях ожеледиця, а дерева та дахи будинків - у снігу, передає Фіртка.