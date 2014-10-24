Західну Україну засипає потужний снігопад (фоторепортаж)

11:25, 24 жовтня 2014
Суспільство
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Як і передбачали синоптики, в ніч з 23-го на 24-е жовтня в Івано-Франківську випав перший сніг.

firtka.if.ua/

За народними прикметами, якщо цього дня вранці випав сніг, то можна очікувати студену зиму. Наші пращури казали: "Кичига і вороч сперечаються. Селяни на млин молоти зерно возять" - з цього часу починали заготівлю борошна.

Більше того, снігопад триває. На вулицях ожеледиця, а дерева та дахи будинків - у снігу, передає Фіртка.

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