В ніч перед виборами в Україну прийде зима: обіцяють мороз до 12 градусів та мокрий сніг

Температура повітря 25 жовтня і в ніч на вибори очікується 2-12 градусів морозу, вдень вона буде коливатися в межах 2 морозу - 4 тепла, повідомляє Opogode.ua.

У більшості областей протягом вихідних буде переважати суха повітряна маса, лише вночі 25 жовтня на південному заході та крайньому півдні очікуються дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь і сильний вітер.

У західній частині без опадів, тільки вночі 25.10 місцями очікуються дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура повітря вночі 2-10 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 5 тепла, 26.10 на Закарпатті до +10 градусів.

У північних областях буде панувати суха морозна погода. Температура повітря вночі 2-12 градусів морозу, вдень +2+7 градусів.

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У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 2-8 градусів морозу, вдень +3+8 градусів.

На сході України опади малоймовірні. Температура повітря вночі 2-10 градусів морозу, вдень +1+6 градусів.

У південній частині вночі 25.10 очікуються дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь і сильний вітер, у інший час - переважно без опадів. Температура повітря вночі-2-7, вдень 0 +5 градусів, в Криму вночі від 1 морозу до 5 тепла, вдень +2+9 градусів.

У Києві у вихідні буде сухо і холодно. Температура повітря вночі 5-8 градусів морозу, вдень 0-4 градуси тепла.

Вітер в Україні очікується південно-східний і північно-східний, 5-12, на півдні та заході місцями пориви 15-20 м/с.