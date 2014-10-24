Голова Дніпропетровської ОДА домовилися з ООН про надання $2 млн допомоги для переселенців

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Андрисека, з них 4,5 млн грн протягом найближчих двох тижнів буде спрямовано як адресну допомогу для 1,2 тис. найбільш незахищених сімей переселенців — одиноких матерів, інвалідів, пенсіонерів. Решту коштів планується спрямувати на ремонт 10 приміщень, де будуть розміщені біженці із зони АТО та Криму.

Андрисек зазначив, що до суми цієї допомоги не входить постачання управлінням ООН 1,5 тис. теплих ковдр та теплого одягу для переселенців у Дніпропетровській області.

Представник ООН підкреслив, що найближчим часом у Дніпропетровську спільно з ОДА буде скликана міжнародна конференція з метою залучення фінансової допомоги для біженців.

Коломойський після підписання Меморандуму заявив, що Дніпропетровська область до прийому переселенців готувалась заздалегідь.

“Ми своїми силами могли б справитись і без сторонньої фінансової допомоги, але допомога ООН для нас дуже важлива, як фінансова, так і консультативна і організаційна. Вона безцінна. Це свідчить, що Дніпропетровську область знають у світі”, - зазначив голова ОДА.

Коломойський і Андрисек підписували Меморандум у фірмових футболках Управління Верховного комісару ООН у справах біженців.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з Меморандумом, Міжрегіональне представництво управління верховного комісара ООН у справах біженців в Білорусі, Молдові та Україні залучатиме донорів до впровадження проектів, спрямованих на соціально-економічну інтеграцію переселенців, надаватиме гуманітарну, технічну та грошову допомогу, братиме участь у всіх заходах, спрямованих на прийняття переселенців. Кошти будуть спрямовані на сплату комунальних послуг переселенцями та на ремонт житла, де вони зимуватимуть.

Управління верховного комісара ООН також надаватиме Дніпропетровській ОДА інформацію про передовий досвід щодо поліпшення процесів міграції та допомоги. Представники ООН спільно з ОДА братимуть участь у впровадженні програм щодо соціальної інтеграції вразливих категорій переселенців, сприятимуть побудові відкритого діалогу та ефективного партнерства з владою.

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За даними ОДА, на території Дніпропетровської області загальна кількість переселенців з Донецької, Луганської областей та АР Крим становить – 37 374 осіб (10 810 сімей).