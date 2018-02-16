Екс-учасниця Євробачення висловилася про українських конкурсантів (відео)

У своєму зверненні співачка з Грузії Софія Ніжарадзе зізналася, що виконувати свою авторську пісню завжди складно.

Напередодні другого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2018 грузинська співачка і актриса Софія Ніжарадзе розмістила в своєму Instagram відео з побажаннями TAYANNA, яка 17 лютого представить на сцені Нацвідбору україномовну пісню "Леля".

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У своєму зверненні Софі зізналася, що виконувати свою авторську пісню завжди складно: "Отримуй задоволення від того, що ти розкажеш свою історію, – порадила Софі. - І додала: Я дуже сподіваюся, що в цього року в Нацвідборі переможе українська пісня. Пісня українською! Тому удачі тобі! Змусь танцювати не тільки свою країну, але і всю Європу".

Софія Ніжарадзе представляла Грузію на пісенному конкурсі Євробачення-2010, який проходив у Норвегії. З піснею Shine співачка увійшла до ТОП-10 виконавців континенту. На сьогоднішній день Софі поєднує кар'єру співачки, автора пісень, займає суддівське крісло в шоу "Х-Фактор" і готується до зйомок нового фільму, який незабаром з'явитися і в українському прокаті.