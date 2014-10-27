На Київщині у ДТП потрапило авто з бюлетенями – 3 осіб загинули, ще 5 травмовано

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, внаслідок ДТП загинули троє людей.

За даними міліції, сьогодні, 27 жовтня, близько 4:30 на 110 кілометрі автодороги Київ - Харків водій автомобіля «Renault Trafic» не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілями «DAF» та «ВАЗ 2107».

Внаслідок ДТП водій, голова та член дільничної виборчої комісії загинули на місці події. Працівник міліції, який супроводжував бюлетені, заступник голови та ще один член ДВК, а також водій і пасажир «ВАЗ 2107» з тяжкими травмами доставлені до центральної районної лікарні.На місце події виїхала слідчо-оперативна група. З’ясувалося, що в автомобілі «Renault Trafic» перебували представники дільничної виборчої комісії №320140 (с.Вишеньки Бориспільського району Київської області), які перевозили бюлетені та виборчу документацію до окружної виборчої комісії №98, що розташована в місті Яготин.

Читайте такожЦВК опрацювала понад 20% протоколів: лідирує “Народний фронт”Бюлетені, що були в автомобілі, не пошкоджені. Секретар даної ДВК виїхала на місце події за виборчою документацією для передання її до ОВК.

Наразі на місці події працюють слідчі, які з’ясовують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.