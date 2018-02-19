"Google помилився": соцмережі обговорюють «географічний ляп» Гройсмана

За інформацією, представленою главою уряду, Україна експортує свою продукцію до 223 країн, в той час як користувачі нарахували у всьому світі лише 197 держав.

В Інтернеті спалахнула дискусія через інфографіку зростання українського експорту в 2017 році, оприлюднену прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Читайте такожЛюдяність чи "зрада"?: співчуття Клімкіна жертвам катастрофи Ан-148 збурило соцмережіТак, за інформацією, представленою главою уряду, Україна експортує свою продукцію до 223 країн. Користувачі соцмереж, в свою чергу, відзначили, що на сьогодні у світі існує усього 197 держав: 193 держави-члени ООН, а також Ватикан, Палестина і державні утворення Ніуе та Острови Кука.



Частина користувачів, у свою чергу, припустила, що цей «ляп» пов'язаний з різницею у термінах «країна» та «держава». Так, мова в інфографіці може йти не про держави-члени ООН, а про існуючі території з різним статусом, яких у світі дійсно налічується понад 200.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше повідомив, що український експорт в Європу в минулому році зріс на 21%.