"Google помилився": соцмережі обговорюють «географічний ляп» Гройсмана

09:50, 19 лютого 2018
Суспільство
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У соцмережах обговорюють "помилку" в інфографіці Гройсмана / фото УНІАН

В Інтернеті спалахнула дискусія через інфографіку зростання українського експорту в 2017 році, оприлюднену прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Читайте такожЛюдяність чи "зрада"?: співчуття Клімкіна жертвам катастрофи Ан-148 збурило соцмережіТак, за інформацією, представленою главою уряду, Україна експортує свою продукцію до 223 країн. Користувачі соцмереж, в свою чергу, відзначили, що на сьогодні у світі існує усього 197 держав: 193 держави-члени ООН, а також Ватикан, Палестина і державні утворення Ніуе та Острови Кука.

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Частина користувачів, у свою чергу, припустила, що цей «ляп» пов'язаний з різницею у термінах «країна» та «держава». Так, мова в інфографіці може йти не про держави-члени ООН, а про існуючі території з різним статусом, яких у світі дійсно налічується понад 200.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше повідомив, що український експорт в Європу в минулому році зріс на 21%.

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