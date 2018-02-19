У Дніпрі курсанти організували видовищний флешмоб до Дня герба (відео)
11:11, 19 лютого 2018Суспільство
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У флешмобі взяли участь триста курсантів. Щоб вишикуватися чітко у формі державного герба, тренувалися не один тиждень.
У Дніпрі курсанти організували видовищний флешмоб до Дня державного герба, повідомляє ТСН.
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Курсанти університету внутрішніх справ вишикувалися на плацу у формі тризуба, тримаючи в руках жовті і блакитні папірці, і виконали гімн України.
У флешмобі взяли участь триста курсантів. Щоб вишикуватися чітко у формі державного герба, тренувалися не один тиждень.
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