У Дніпрі курсанти організували видовищний флешмоб до Дня герба (відео)

У флешмобі взяли участь триста курсантів. Щоб вишикуватися чітко у формі державного герба, тренувалися не один тиждень.

У Дніпрі курсанти організували видовищний флешмоб до Дня державного герба, повідомляє ТСН.

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Курсанти університету внутрішніх справ вишикувалися на плацу у формі тризуба, тримаючи в руках жовті і блакитні папірці, і виконали гімн України.

У флешмобі взяли участь триста курсантів. Щоб вишикуватися чітко у формі державного герба, тренувалися не один тиждень.