В окупованому Криму люди скаржаться на відсутність опалення
10:28, 27 жовтня 2014Суспільство
0 0
У Керчі безліч будинків залишаються без опалення
Температура повітря на вулиці в Керчі +3 / Фото: УНІАН
Мешканці будинків по Ворошилова просять включити опалення. Як повідомляє Керчь.ФМ, люди пишуть, що замерзають у своїх квартирах:
"Замерзаємо, Ворошилова, 35 і 37 без тепла. Черговий виконкому і в теплопункті у допомозі відмовили", - повідомили мешканці.
Також, до редакції звернулися мешканці будинку по вул.Орджонікідзе, 120. За словами жителів, в їхніх квартирах температура 15-16 градусів.
Температура повітря на вулиці в Керчі +3, вітер північно-східний, 11 м на сек.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter