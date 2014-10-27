В окупованому Криму люди скаржаться на відсутність опалення

Мешканці будинків по Ворошилова просять включити опалення. Як повідомляє Керчь.ФМ, люди пишуть, що замерзають у своїх квартирах:

"Замерзаємо, Ворошилова, 35 і 37 без тепла. Черговий виконкому і в теплопункті у допомозі відмовили", - повідомили мешканці.

Також, до редакції звернулися мешканці будинку по вул.Орджонікідзе, 120. За словами жителів, в їхніх квартирах температура 15-16 градусів.

Температура повітря на вулиці в Керчі +3, вітер північно-східний, 11 м на сек.