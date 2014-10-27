Через шторм на Керченській переправі застрягли понад півтисячі автомобілів

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Єдину транспортну дирекцію.

Через сильний вітер Керченська поромна переправа була закрита в ніч на п'ятницю і не працює до цих пір. Ще напередодні вранці у черзі на пором в портах "Кавказ" і "Крим" очікували близько 200 машин, на вантажній поромній лінії "Новоросійськ-Керч" застрягли у заторі через шторм всього понад 670 фур.

За даними дирекції, у даний час на пасажирській лінії - в порту "Кавказ" - вантаження очікують 320 легкових автомобілів, в порту "Крим" - 245 машин. На вантажний лінії ситуація майже не змінилася, там черги на пором чекають в цілому 710 фур.

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"Вантажна і пасажирська лінії досі закриті до покращення погодних умов. На 10.00 мск сила вітру становить 15-20 метрів на секунду", - кажуть у дирекції.

Раніше дирекція вже повідомляла, що через можливі надзвичайні події, пов'язані з посиленням вітру, вантажна та пасажирська лінії будуть працювати в залежності від погодних умов.