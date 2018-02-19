В одному з музеїв Києва знайшли "послання" з минулого (відео)

Є припущення, що до послання доклав руку сам архітектор Городецький.

Повідомлення, що чекало на прочитання 118 років, знайшли у Національному художньому музеї. Там зняли вхідні двері для реставрації. А коли розбирали на деталі, під бронзової мордою лева на дерев’яній дощечці помітили записку.

Дверям 118 років. Їх відкривали і закривали мільйони разів, їх не одноразово реставрували, однак ніхто не знав, що тут зберігається таємниця, сучасні майстри назвали її СМСкою з минулого, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожГостинний двір обіцяють перетворити в "Перлину Подолу"Двері почали готувати для реставрації, розбирати їх на деталі, під однією з деталей, яка була закладена в 1900 році, знайшли те саме послання, написане звичайним олівцем.

"Червень 25, 1900 року столяра Семен Антонов, Олексій син, тут дописано, Яков черн – черноробочі. Це повідомлення, яке ми отримали через 118 років", - кажуть у музеї.

З іншого боку дощечка майже повністю потемніла. З цього боку столяри нічого не побачили, однак головний інженер музею приголомшує.

"Знайшли слово Городецький. Можливо, маємо напис рукою самого Городецького", - каже інженер.

На зіпсовану сторону подивилися під мікроскопом і справді прочитали два слова "архітектор Городецький".

Далі ініціали і підпис, але чи належить він особисто Городоцькому, ще будуть досліджувати реставратори.