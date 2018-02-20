В харківському вузі вшанували пам'ять випускника - Героя Небесної Сотні

Викладачі і студенти університету разом з керівництвом області та родичами Владислава взяли участь у покладанні квітів до меморіальної дошки Герою України.

В Університеті залізничного транспорту вшанували пам'ять випускника вузу - Героя Небесної Сотні Владислава Зубенка. Викладачі і студенти університету разом з керівництвом області та родичами Владислава взяли участь у покладанні квітів до меморіальної дошки Герою України.

Читайте такожРічниця розстрілу Майдану: близько тисячі паперових ангелів розвісили у центрі Києва на честь загиблих героїв (відео)"Пройшло вже 4 роки. Ці події вже можна вважати новітньою історією України. І, озираючись назад, ми повинні розуміти, що так, як вчинив Влад, так повинна чинити кожна людина, яка поважає себе, - повноцінний і повноправний член нашого суспільства", - сказав молодший брат Владислава Зубенко Тихон, передає sq.com.ua.

Керівник області Юлія Світлична підкреслила, що в 2014 році в кожного були свої мрії, плани, життя попереду, проте всі розуміли, що гідність кожного українця є вищою цінністю.

"Саме відстоюючи гідність, загинув патріот, який навчався серед вас, - сказала голова ХОДА, звертаючись до студентів. - Він через усе своє життя проніс силу і правду. І загинув за майбутнє України. Всі ми повинні пам'ятати, що саме сила духу, характеру, незламність є ідентичністю нашої нації. Сьогодні вся Україна вшановує Героїв Небесної Сотні, дякуючи їм за самовідданість, за прагнення жити в сильній новій державі, яку ми з вами повинні будувати. Герої не вмирають!".

20 лютого в області проходить низка заходів з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні. Вранці громадськість і студентство разом з керівництвом області взяли участь у покладанні квітів до меморіальної дошки Герою Небесної Сотні Євгену Котляру.