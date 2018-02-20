Київські острова Труханів і Муромець перетворять на рекреаційні зони

Кращу передпроектну пропозицію виберуть для розвитку і збереження історичного, природно-ландшафтного, екологічного, туристичного та рекреаційного потенціалу центральної частини міста та дніпровських островів.

КП «Київський центр розвитку міського середовища» проводить закритий архітектурний бліц-конкурс на визначення кращої передпроектні пропозиції благоустрою центральної частини урочища Чорторий (Труханів острів - острів Муромець) у Деснянському районі столиці.

Програма та умови конкурсу, а також текстові, графічні та фотоматеріали затверджені розпорядженням КМДА.

Кращу передпроектну пропозицію обиратимуть для розвитку та збереження історичного, природно-ландшафтного, екологічного, туристичного та рекреаційного потенціалу центральної частини міста і дніпровських островів у цілому з урахуванням природоохоронного законодавства України. Співорганізатор – громадська організація «Асоціація ландшафтних архітекторів України».

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Розвиток центральної частини урочища Чорторий має стати одним із прикладів ефективної співпраці громадськості та місцевої влади у вирішенні питань розвитку невпорядкованих, занедбаних територій. Адже острів Муромець – це найбільший за площею київський острів (800 га). Проте комплексне впорядкування публічного простору на островах малорозвинене. Зокрема, конкурсанти мають урахувати існуючі проблеми території. Крім того, у передпроектних пропозиціях мають також урахувати підтримання екологічної рівноваги дніпровського міського ландшафту, створення нових робочих місць, додаткові надходження до столичного бюджету у випадку залучення інвестицій і використання територій у рекреаційних та розважальних цілях. При цьому також важливо розуміти, що частина території є об’єктом природно-заповідного фонду.

Виставка конкурсних проектів триватиме в приміщеннях Київської міської державної адміністрації і Департаменту містобудування та архітектури протягом двох тижнів.