На Личаківському цвинтарі у Львові вшанували пам'ять героїв Небесної сотні (відео)

До могил героїв поклали квіти та запалили лампадки, оркестр зіграв український гімн.

На Личаківському цвинтарі у Львові відслужили панахиду по учасниках революції Гідності. Там поховані четверо учасників революції: Андрій Дигдалович, Володимир Бойко, Юрій Вербицький і Богдан Ільків.

На полі почесних поховань №67 представники влади, громадських організацій, учасники Революції Гідності та учасники АТО, сім'ї героїчно загиблих, студентська молодь поклали квіти і віддали данину поваги героям Небесної Сотні і новітнім борцям за незалежність.

Представники духовенства відслужили чин панахиди, а присутні запалили лампадки на могилах генерал-майора Сергія Кульчицького та полковника Андрія Соколенка.

Супроводжував урочистості хор, який виконав пісню «Пливе кача по Тисині».