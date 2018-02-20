У Кривому Розі стався землетрус

Інформація про те, що землетрус могли спричинити гірничі роботи, не підтверджується.

У Кривому Розі зафіксували землетрус магнітудою 3,2. Інформацію про це підтвердили в головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області.

Речниця управління Дар’я Гречищева зазначила, що за даними зі сейсмологічної станції, землетрус був зафіксований цієї ночі, передає "Радіо Свобода".

Читайте такожУ Мексиці стався землетрус магнітудою 6,0 (відео)"Епіцентр землетрусу був на глибині п’ять кілометрів. Причиною землетрусу став тектонічний розлом на глибині 200 кілометрів. Люди відчули землетрус. Інформація про те, що землетрус могли спричинити гірничі роботи, не підтверджується", – зазначила Гречищева.

Жителі Кривого Рогу у соціальних мережах повідомляли, що цієї ночі щонайменше в двох районах міста був відчутний підземний поштовх.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року в деяких областях України було зафіксовано поштовхи землетрусу, епіцентр якого розміщувався у Румунії (гори Вранча).