У Житомирі вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні

19:05, 20 лютого 2018
Суспільство
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У Житомирі вшанували пам&#039;ять Героїв Небесної сотні / Фото zt-rada.gov.ua

У четверту річницю розстрілу активістів Майдану   у Житомирі вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні. Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди у центрі Житомира відбулося Віче  пам’яті.

Воно розпочалося трансляцією відео з Майдану 2014 року.  Також відбувся молебень за участю представників Ради Християнських церков міста Житомира і Житомирської області.

У Житомирі вшанували пам&#039;ять Героїв Небесної сотні / Фото zt-rada.gov.ua

Під час молебню діти відпустили у небо 100 гелевих кульок з паперовими птахами. Учасники віче хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні. Також відбулося спільне виконання Гімну України у супроводі естрадно-духового оркестру.

Після покладання квітів та лампадок до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні під композицію «Пливе Кача»  перед учасниками віче виступили учасники подій Майдану 2014 року.

Як відомо, в Україні 20 лютого, згідно з указом президента ”Про вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні”, відзначається День Героїв Небесної сотні.

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