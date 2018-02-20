В Україні 20 лютого відзначається День Героїв Небесної сотні.

У четверту річницю розстрілу активістів Майдану у Житомирі вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні. Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди у центрі Житомира відбулося Віче пам’яті.

Воно розпочалося трансляцією відео з Майдану 2014 року. Також відбувся молебень за участю представників Ради Християнських церков міста Житомира і Житомирської області.

Під час молебню діти відпустили у небо 100 гелевих кульок з паперовими птахами. Учасники віче хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні. Також відбулося спільне виконання Гімну України у супроводі естрадно-духового оркестру.

Після покладання квітів та лампадок до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні під композицію «Пливе Кача» перед учасниками віче виступили учасники подій Майдану 2014 року.

Як відомо, в Україні 20 лютого, згідно з указом президента ”Про вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні”, відзначається День Героїв Небесної сотні.