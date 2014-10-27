У Сумах вже втретє вандал пошкодив меморіальну дошку Небесній сотні

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків УМВС України в Сумській області, інцидент стався 25 жовтня близько 21 години.

Згідно з повідомленням, затримати правопорушника допоміг перехожий.

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«Випадковий перехожий помітив невідомого чоловіка, який великим каменем кидав по меморіальній дошці. На зроблене зауваження зловмисник відреагував своєрідно – посунув з погрозами на перехожого. Небайдужий громадянин відбіг на безпечну відстань та зателефонував до міліції. Правоохоронці приїхали швидко, і неподалік від місця події затримали вандала», - зазначається в повідомленні.

Зловмисником виявився 31-річний житель обласного центру.

Сьогодні встановлюються всі обставини вчинення правопорушення. Міліція проводить перевірку.

У Сумах це вже третій випадок пошкодження цієї меморіальної дошки.

Раніше УНІАН повідомляв, що завершиться громадське обговорення проекту рішення Київської міської ради щодо перейменування вулиці Інститутської на вулицю Героїв Небесної Сотні у Печерському районі.