ОДА: Через борги «ЛНР» підконтрольну Україні Луганщину відключають від електроенергії

Як йдеться у повідомленні прес-служби облдержадміністрацію, за вересень цього року ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" одержало лише 9,3% оплати за поставлену електроенергію.

Заборгованість за цей місяць становить 151,9 млн грн, за 9 місяців - 215,6 млн грн.

"Критична ситуація з оплатою склалася тому, що споживачі «ЛНР» взагалі не розраховуються за світло", - йдеться у повідомленні.

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«Установи, організації і громадяни, що проживають на контрольованій українським урядом території, намагаються по максимуму розраховуватися за електроенергію. Губернатор Геннадій Москаль просить врахувати цей факт державне підприємство "Енергоринок" при віялових відключеннях електроенергії, яких останніми тижнями зазнають жителі контрольованої України території області», - зазначається у повідомленні.