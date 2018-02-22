Росія відгородилася від окупованого Донбасу карантинною смугою

На смузі заборонено пасти або утримувати худобу, щоб уникнути перенесення небезпечних захворювань.

Росія встановила карантинну смугу завширшки 300 метрів із забороною випасати тварин на кордоні з тимчасово окупованими територіями Донбасу, щоб убезпечити регіон від перенесення заразних захворювань тварин.

Як повідомили УНІАН у Прикордонному управлінні ФСБ Росії по Ростовській області, відповідну постанову ухвалило управління ветеринарії регіону «в рамках розроблених ФСБ Росії основ державної прикордонної політики з метою недопущення перенесення з території України різних заразних захворювань тварин».

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«У рамках постанови на суші вздовж державного кордону РФ з Україною на території Ростовської області встановлюється карантинна смуга місцевості завширшки 300 метрів від лінії державного кордону, в межах якої забороняється утримання і випасання сільськогосподарських тварин», - йдеться в повідомленні.

Органам місцевого самоврядування пропонується позначити межі карантинної смуги попереджувальними знаками. За порушення утримання чи випасання худоби в карантинній смузі в межах прикордонної зони без дозволу прикордонних органів або з дозволу, але з порушенням порядку ведення господарської, промислової чи іншої діяльності передбачена адміністративна відповідальність. Йдеться про попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі до 1 тисячі рублів, на посадових осіб - до 5 тисяч рублів, на юридичних осіб - до 10 тисяч рублів.

26 травня 2015 року «Российская газета» з посиланням на Ростовське регіональне прикордонне управління ФСБ РФ написала, що російські прикордонники вирили 100 км ровів і звели 40 км загороджень на кордоні з Донбасом, захопленому бойовиками.

«Інженерне укріплення державного кордону проводиться для забезпечення стабільності Донського краю, а також припинення незаконного обігу зброї», - пояснили в прикордонуправлінні.

Як повідомляв УНІАН, в Луганській і Донецькій областях зафіксовані чергові спалахи небезпечного вірусного захворювання - африканської чуми свиней (АЧС).