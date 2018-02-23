Окупанти в Криму показали дітям озброєння армії РФ (фото)

Військові РФ не тільки демонстрували дітям облаштування військових знарядь, але і пояснювали принцип їх дії.

В окупованому Сімферополі на площі Леніна 23 лютого представники російської армії та МНС влаштували показ військової техніки та спецтехніки, в рамках якого дітей знайомили з різними видами зброї, у тому числі стрілецького.

Як повідомляє Крим.Реалії, російські військові демонстрували дітям пристрої і особливості різних видів озброєння. Захід приурочено до російського «Дня захисника Вітчизни».

На площі військовослужбовці російської Перевальненської 126-ї окремої бригади берегової оборони, сімферопольського з'єднання Росгвардії представили штатне стрілкове, артилерійське, зенітне озброєння і бронетехніку, а представники російського МНС – спецтехніку.

Військові не тільки демонстрували дітям облаштування військових знарядь, але і пояснювали принцип їх дії.

В Симферополе на праздновании российского «Дня защитника Отечества» дети играли с военной техникой pic.twitter.com/sOcDD0sLrs — Крым. Реалии (@krymrealii) February 23, 2018

Виставку своєї амуніції влаштували також представники місцевого російського козацтва. На площі організували продаж радянської військової атрибутики. Військові провели показовий виступ з рукопашного бою.

Читайте такожЛюбителька Росії Лобода привітала чоловіків з "23 лютого" (фото)

Як повідомляється, глядачів на площі небагато, можливо, це пов'язано з негодою: в Сімферополі 23 лютого – мокрий сніг.

«День захисника Вітчизни», який відзначають в Росії 23 лютого, був встановлений в РРФСР 27 січня 1922 року, коли було опубліковано постанову про четверту річницю створення Червоної Армії. Спочатку називався як «День Червоної Армії і Флоту». З 1946 до 1993 років носив назву «День Радянської Армії і Військово-Морського флоту». Після розпаду СРСР свято продовжували відзначати у ряді інших країн СНД.

В Україні це свято було скасовано указом президента України Петра Порошенка в 2014 році. Замість нього тепер святкують День захисника України 14 жовтня.