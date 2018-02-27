В українців у березні будуть "довгі" вихідні: один день доведеться відпрацювати

У зв'язку зі святкуванням 8 Березня українці відпочиватимуть чотири дні - по 11 число.

Українці в суботу, 3 березня, відпрацюють у режимі звичайного дня за п'ятницю, 9 березня.

Таке рішення уряд прийняв ще 11 січня своїм розпорядженням про перенесення робочих днів у 2018 році.

Так, Кабмін вирішив перенести робочий день у зв'язку зі святкуванням 8 Березня-Міжнародного жіночого дня з п'ятниці, 9 березня, на суботу, 3 березня.

Читайте такожУ 2018 році українці матимуть 11 державних вихідних (список)Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням, уряд рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести в 2018 році робочі дні:

у зв'язку зі святкуванням 8 березня ,Міжнародного жіночого дня, - з п'ятниці, 9 березня, на суботу, 3 березня;

у зв'язку з Днем праці - з понеділка, 30 квітня, на суботу, 5 травня;

у зв'язку зі святкуванням Дня Конституції України - з п'ятниці, 29 червня, на суботу, 23 червня;

у зв'язку з Різдвом Христовим - з понеділка, 24 грудня, на суботу, 22 грудня;

також Кабмін пропонує перенести робочий день з понеділка, 31 грудня, на суботу, 29 грудня.