За добу бойовики та російські військові порушили перемир'я близько 30 разів - Тимчук

За минулу добу режим припинення вогню був порушений російсько-терористичними військами близько 30 разів.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Найбільш активно терористи діяли на Донецькому і Дебальцевському напрямках - 11 і 9 обстрілу відповідно", - йдеться у повідомленні.

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Експерт зазначає, що 6 разів були обстріляні українські позиції в аеропорту в Донецьку, 4 рази наносилися вогневі удари по опорному пункту поблизу н.п. Чорнухіне, 3 рази відкривався вогонь по позиціях сил АТО в околицях Павлополя.

Також зафіксовано обстріл українських військ у районі Нікішино, Малоорлівки, Миколаївки, Гранітного, Майорського, Міуса, Золотого, Гнутово.