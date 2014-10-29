У Києві горить кінотеатр "Жовтень" (фото, відео)

Як повідомляє кореспондент УНІАН, вогнем охоплено дах будівлі, з вікон йде дим.

За інформацією ГУ ДСНС у м. Києві, виклик надійшов о 21.40.

"Прибувши до кінотеатру "Жовтень" пожежні виявили три вогнища займання. Причини невідомі. На місці події працює 22 одиниці техніки. Інформації про постраждалих нема. Пожежа ще не локалізована", - повідомили у відомстві.

Займання сталося під час показу фільму "Літні ночі" в рамках кінофестивалю "Молодість".

"Під час сеансу фільму "Літні ночі" з програми "Молодості" Sunny Bunny невідомі підпалили зал Гегемон кінотеатру "Жовтень". Постраждалих немає. Пожежу гасять", - пише прес-служба фестивалю "Молодість".