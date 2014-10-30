На Луганщині комунальні платежі українців отримують бойовики

Про це пише у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"У населених пунктах, підконтрольних «ЛНР», відбувається прийом платежів від населення за електроенергію, газ та воду (««Свердловскмежрайгаз», «Луганськвода» та ін)", - повідомив він.

За словами Тимчука, частина цих коштів надходить ватажкам терористичних формувань. Україна грошей не отримує.

Читайте такожБойовики знову почали обстрілювати Станицю Луганську, влада просить допомогу у арміїКрім того, у складі російської угруповання РЕБ і РТР на Донбасі до активної діяльності приступила спеціалізована група дезінформації. Група складається з фахівців ГРУ ГШ ЗС РФ, додав експерт.