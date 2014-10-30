На Луганщині комунальні платежі українців отримують бойовики
12:20, 30 жовтня 2014Суспільство
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У так званої "ЛНР" оплата громадян за комунальні послуги надходить бойовикам.
Україна не отримує грошей за комунальні послуги в так званій "ЛНР" / informator.lg.ua
Про це пише у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.
"У населених пунктах, підконтрольних «ЛНР», відбувається прийом платежів від населення за електроенергію, газ та воду (««Свердловскмежрайгаз», «Луганськвода» та ін)", - повідомив він.
За словами Тимчука, частина цих коштів надходить ватажкам терористичних формувань. Україна грошей не отримує.
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