У Херсоні загорілась кондитерська фабрика ім. Войкова (фото, відео)

Про це повідомляється на офіційному сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"30 жовтня о 9.53 надійшло повідомлення про пожежу на кондитерській фабриці ім. Войкова в Херсоні. Прибувши на місце події і провівши розвідку, рятувальники з'ясували, що горить дах виробничого цеху фабрики площею близько 100 кв. м. Загальна площа двоповерхової споруди становить 600 кв. м. В 10.35 пожежу локалізували", - йдеться в повідомленні.

В даний час продовжуються роботи по ліквідації пожежі. На місці події працюють 55 чоловік особового складу та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.