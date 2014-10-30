У Херсоні загорілась кондитерська фабрика ім. Войкова (фото, відео)
14:22, 30 жовтня 2014Суспільство
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Рятувальники ліквідовують пожежу на Херсонській кондитерській фабриці ім. Войкова.
У Херсоні горить кондитерська фабрика / фото mns.gov.ua
Про це повідомляється на офіційному сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.
До гасіння залучено 55 чоловік особового складу / фото mns.gov.ua
"30 жовтня о 9.53 надійшло повідомлення про пожежу на кондитерській фабриці ім. Войкова в Херсоні. Прибувши на місце події і провівши розвідку, рятувальники з'ясували, що горить дах виробничого цеху фабрики площею близько 100 кв. м. Загальна площа двоповерхової споруди становить 600 кв. м. В 10.35 пожежу локалізували", - йдеться в повідомленні.
В даний час пожежа локалізована / фото mns.gov.ua
В даний час продовжуються роботи по ліквідації пожежі. На місці події працюють 55 чоловік особового складу та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
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