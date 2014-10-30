У Житомирській області ув'язнені отримували зарплатню 7,3 гривні на місяць

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу "Стан додержання кримінально-виконавчого законодавства при виконанні кримінальних покарань в області та результати прокурорських перевірок" у прокуратурі Житомирської області повідомив начальник відділу прокуратури області Сергій Костюк.

За його словами, додержання прав ув’язнених залишається одним із пріоритетних напрямів діяльності органів прокуратури.

Читайте такожУв'язнені майстрині за роботою: як у виправній колонії шиють зимовий одяг для військових (фото)«Працевлаштовані засуджені не забезпечені достатнім обсягом роботи, аби мати можливість отримувати хоча б мінімальну заробітну плату. Наприклад, у Райківській виправній колонії засудженим нараховується за місяць 338 грн зарплати, що майже вдвічі менше за мінімальну, а в окремих випадках місячна заробітна плата становила лише 7,30 грн», - сказав Костюк.

Він також наголосив, що прокурорські перевірки засвідчили наявність порушень прав в’язнів в установах виконання покарань області. Найбільш гострим питанням, за словами прокурора, є працевлаштування засуджених, гідна оплата їхньої роботи та дотримання належних умов праці.

За словами Костюка, в області засуджені часто вчиняють повторні злочині. Зокрема, цьогоріч ними вчинено 61 повторний злочин, з яких більше половини – тяжкі.

Усього у сфері додержання кримінально-виконавчого законодавства при виконанні кримінальних покарань протягом поточного року органами прокуратури Житомирської області внесено понад 250 документів реагування на усунення порушень, зареєстровано 7 кримінальних проваджень, до дисциплінарної відповідальності притягнуто понад 200 посадових осіб.