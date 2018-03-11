Затримання Рубана не призведе до введення воєнного стану - Тука

Тука зазначив, що затримання Володимира Рубана не підштовхне президента України до такого кроку.

Голова Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що зараз немає сенсу вводити в країні воєнний стан.

Про він розповів у ефірі одного із телеканалів, повідомляє "Новое время".

"Я не бачу ніякої логіки, навіщо президенту робити це зараз. Можна по-різному ставитися до нього, але людина він досить розумна, освічена, прекрасно вибудовує причинно-наслідкові ланцюжки. Так навіщо зараз це робити?", - заявив Тука.

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Він зазначив, що коли очолював у 2015 році Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію, то звертався до президента України Петра Порошенка з проханням ввести воєнний стан.

Тука зазначив, що затримання Володимира Рубана не підштовхне президента України до такого кроку.