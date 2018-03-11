В Одесі на хабарі у $15 тисяч "погорів" слідчий поліції
В Одесі затриманий слідчий поліції при одержанні хабара у 15 тисяч доларів.
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Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, затримання слідчого Приморського відділу поліції напередодні проводили співробітники Служби безпеки України та прокуратури Одеської області.
За даними джерела, названу суму слідчий вимагав "за перекваліфікацію статті знаходиться у нього в роботі кримінальному провадженні на більш м'яку". Затриманий був поміщений в ізолятор тимчасового утримання.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 368 (Одержання хабара службовою особою) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Увечері 10 березня Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід затриманому слідчому.
Як повідомили УНІАН у суді, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 528,6 тисячі гривень.