В Одесі на хабарі у $15 тисяч "погорів" слідчий поліції

Слідчий вимагав хабар за перекваліфікацію статті.

В Одесі затриманий слідчий поліції при одержанні хабара у 15 тисяч доларів.

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Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, затримання слідчого Приморського відділу поліції напередодні проводили співробітники Служби безпеки України та прокуратури Одеської області.

За даними джерела, названу суму слідчий вимагав "за перекваліфікацію статті знаходиться у нього в роботі кримінальному провадженні на більш м'яку". Затриманий був поміщений в ізолятор тимчасового утримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 368 (Одержання хабара службовою особою) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Увечері 10 березня Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід затриманому слідчому.

Як повідомили УНІАН у суді, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 528,6 тисячі гривень.