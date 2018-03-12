У центрі Львова сотні людей заспівали Гімн України (фото, відео)

Гімн виконували з нагоди 153 річниці з дня першого публічного виконання Державного гімну.

Сьогодні у Львові на площі Ринок, перед входом в міську Ратушу, вокалісти Львівського муніципального хору «Гомін» спільно з молоддю – студентами, курсантами і пластунами, представниками громадських організацій та влади і працівниками мерії, освітянами й духовенством спільно виконали Державний Гімн України.

Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

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«Ще не вмерла України» виконували з нагоди 153 річниці з дня першого публічного виконання Державного гімну - 10 березня 1865 року в Перемишлі під час першого в Західній Україні Шевченківського концерту.

До слова, цьогоріч спеціально для події виготовили великий прапор, довжина якого – 18 метрів, повідомили на сайті Zaxid.net.