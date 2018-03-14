В Україні збільшили виплати на реабілітацію дітей з інвалідністю

Гранична сума для дітей з інвалідністю 2-ї і 3-ї груп буде збільшена з 9 тис. до 17 і 25 тис. грн відповідно, для дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування гранична сума виплат збільшується ще на 50%.

Кабмін збільшив граничну суму, що виділяється з державного бюджету на заходи з реабілітації дітей з інвалідністю. Відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду в середу.

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За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, гранична вартість реабілітаційних заходів не переглядалася з 2012 року.

«Ми нав'язували батькам ту установу реабілітації, яку ми визначали. Хоч у них було бажання повезти дитину в іншу установу, але його вартість вони не могли оплатити. З 2012 року ця програма була мертва, хоча щороку на неї виділялися кошти», - сказав міністр.

Рева повідомив, що граничну суму на реабілітаційні заходи для дітей з інвалідністю 2-ї та 3-ї групи буде збільшено з 9 тисяч гривень до 17 і 25 тисяч гривень відповідно, для дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування гранична сума послуг збільшується ще на 50%.

Як повідомляв УНІАН, уряд ухвалив ряд постанов, покликаних підвищити якість життя людей з інвалідністю в Україні. Передбачено розширення забезпечення засобами реабілітації учасників АТО.

Передбачається можливість компенсації купівлі в торговельних мережах деяких засобів реабілітації для скорочення процедури їх придбання.

Уряд також має намір стимулювати місцеві органи самоврядування до створення служби з перевезення людей з інвалідністю.