День числа Пі: 14 березня світ відзначає математичне свято

В цей день читають хвалебні промови на честь числа Пі, його ролі в житті людства, малюють антиутопічні картини світу без Пі, печуть і їдять "пи-ріг" ("Pi pie").

Сьогодні, 14 березня, у всьому світі відзначають неофіційне свято любителів математики в честь математичної константи — числа Пі.

Число Пі - математична постійна, рівна відношенню довжини кола до її діаметру. Позначається буквою грецького алфавіту «π». Світовий рекорд із запам'ятовування знаків числа Пі після коми належить 21-річному індійському студенту Раджвиру Міна (Rajveer Meena), який у березні 2015 року відтворив 70 000 знаків після коми за 9 годин 27 хвилин.

Саме ж свято придумав у 1987 році фізик із Сан-Франциско Ларрі Шоу, який помітив, що в американській системі запису дат (місяць / число) дата 14 березня — 3/14 — і час 1:59:26 збігається з першими розрядами числа π = 3,1415926...

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Зазвичай святкують в 1:59:26 дня (в 12-годинний системі), але ті, хто дотримуються 24-годинний системи, вважають, що в цей момент час 13:59, і воліють відзначати свято вночі.

В цей день читають хвалебні промови на честь числа Пі, його ролі в житті людства, малюють антиутопічні картини світу без π, печуть і їдять «пи-ріг» («Pi pie») із зображенням грецької букви «пі» або з першими цифрами самого числа, п'ють напої і грають в ігри, які починаються на «пі», вирішують математичні головоломки і загадки, водять хороводи навколо предметів, пов'язаних з цим числом.

Примітно, що в цей же день народився Альберт Ейнштейн — творець теорії відносності і помер Стівен Хокінг — видатний фізик-теоретик.