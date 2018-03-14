Одеська облрада виділила гроші на боротьбу з сепаратизмом і тероризмом

Гроші, зокрема, спрямують на підвищення ефективності правоохоронців у боротьбі зі злочинністю, сепаратизмом і тероризмом.

Одеська обласна рада затвердила виділення на 2018 рік понад 81 млн грн у рамках комплексної програми «Безпечна Одещина». Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні на засіданні сесії.

Відзначається, що кошти буде спрямовано для підтримки регіональних структур ряду правоохоронних органів з метою підвищення ефективності діяльності щодо недопущення підриву основ державного ладу України, протидії злочинності й корупції, проявів сепаратизму і тероризму, організації діяльності з охорони громадського порядку, запобігання вчиненню кримінальних злочинів, стабілізації криміногенної обстановки в регіоні тощо.

Зокрема, передбачено 4 млн грн для прокуратури Одеської області на придбання пально-мастильних матеріалів, спеціального обладнання й оплату послуг із встановлення систем безпеки.

Також 5 млн грн заплановано для управління захисту економіки в Одеській області профільного департаменту Нацполіціі для придбання транспортних засобів, спеціальної техніки на базі легкових автомобілів, засобів спеціального призначення, організаційної та комп'ютерної техніки.

Понад 1,7 млн грн спрямують для Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України на придбання геодезичних приладів, дрону для здійснення дистанційної зйомки великих територій, а також ліцензованих професійних програм.

Близько 2 млн грн передбачено на забезпечення умов для виконання завдань особовим складом військової частини 3012 Національної гвардії України, який часто залучається до охорони громадського порядку в Одесі і Одеській області, несе службу в зоні проведення АТО.