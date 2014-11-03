Опубліковано нове відео про «кіборгів» з Донецького аеропорту

Кореспондент видання The Los Angeles Times Сергій Лойко створив відео про "киборгів", які захищають Донецький аеропорт.

Для відео журналіст використав фотографії українських військових, які продовжують боротьбу за аеропорт.

Раніше також з'явилися фотографії «кіборгів» з Донецького аеропорту. У той же час, в штабі АТО аеропорт називають «стратегічним об'єктом».

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"Наші підрозділи, які знаходяться там, готові реагувати на будь-які виклики, що можуть виникнути в рамках виконання завдань по охороні та обороні стратегічного об'єкта", - говорить штаб Антитерористичної операції.