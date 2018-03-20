Кияни проголосували проти перейменування площі Льва Толстого

Проти висловилися 1813 осіб, а 1279 осіб підтримали пропозицію перейменувати одну з центральних площ столиці.

Мешканці Києва не підтримали пропозицію про перейменування площі Льва Толстого у Шевченківському районі на площу Євгена Чикаленка.

За проект на сайті Київської міської державної адміністрації проголосували 1279 осіб, проти виступило 1813 користувачів.

Громадське обговорення тривало з 18 січня по 18 березня.

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Євген Чикаленко – український меценат, землевласник, видавець, публіцист. Народився у 1861 році у Херсонській губернії. В 1900 році переїхав до Києва, де брав активну участь у громадському житті міста. Помер в 1929 році еміграції.

Площа Льва Толстого - одна з центральних площ Києва. У двох кварталах від площі розташована головна будівля Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На площі Льва Толстого міститься електронно-обчислювальний центр київського метрополітену, а також низка пам'ятників архітектури, таких, як прибутковий будинок Сніжко і Хлєбнікової або прибутковий будинок Лева Бендерського.