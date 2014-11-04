Опубліковано відео масштабної пожежі на військовому кораблі РФ у Криму
13:03, 04 листопада 2014Суспільство
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У бухті окупованого Севастополя в кормовому відсіку великого протичовнового корабля «Керч» сталося загоряння.
Судно було пришвартоване в бухті окупованого Севастополя / 1stVideoChannel
У мережі з'явилося відео пожежі, що сталася вранці, 4 листопада, в кормовому відсіку великого протичовнового корабля (БПК) Чорноморського флоту РФ «Керч». Судно було пришвартоване в бухті окупованого Севастополя.
В результаті події ніхто з військовослужбовців і цивільного персоналу не постраждав.
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Вогонь охопив 80 квадратних метрів площі, з допомогою трьох протипожежних катерів його було локалізовано.
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