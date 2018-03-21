Великдень-2018: скільки днів відпочиватимуть українці

На цьогорічні великодні свята буде три вихідні.

Великдень 2018 року в Україні припадає на перший тиждень квітня. Це - державне свято, тому передбачається додатковий вихідний.

Найраніше в Україні Великдень святкували 4 квітня 2010 року. На цьогорічні великодні свята буде три вихідні - з 7-го по 9-е квітня, передає "Урядовий кур'єр".

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За індивідуальними графіками працюватимуть представники сфери охорони здоров'я та правоохоронних органів. Приватні компанії також залишають за собою право на кількість вихідних для своїх співробітників.

Як повідомляв синоптик Леонід Горбань, перші сім днів квітня в Україні будуть холодними, наприклад, на 2 квітня прораховуються дощ зі снігом, температура близько 3-4 градусів. Так буде до самого Великодня. Потім денні температури будуть доходити до 10-11 градусів.

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