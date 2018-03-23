В Україну з Конго повернулись 75 українських миротворців ООН

Протягом року екіпажі українських Мі-8 і Мі-24 брали участь в декількох операціях місії ООН.

Київ. 23 березня. УНІАН. В Україну із Конго повернулись 75 українських миротворців з 18-го окремого вертолітного загону Збройних сил України.

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Про це повідомляється на сторінці "Сухопутні війська ЗСУ" у Facebook.

"До Львова прибув перший літак з 75 українськими миротворцями з 18 окремого вертолітного загону Збройних сил, які протягом року виконували миротворчу місію у Демократичній Республіці Конго. За цей час військові здійснили майже 3000 вильотів та транспортували більше 13 тисяч пасажирів і понад 520 тонн різних вантажів. Екіпажі українських Мі-8 і Мі-24 брали участь в декількох операціях місії ООН, зокрема здійснювали повітряне супроводження наземних військ, медичну евакуацію постраждалих та повітряну розвідку небезпечних районів", - йдеться в повідомленні.