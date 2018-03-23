Де в Україні жити найкраще: соціологи склали рейтинг українських міст

17:43, 23 березня 2018
Суспільство
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Перше місце в рейтингу міст України посіла Вінниця / фото УНІАН

Такі данні оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг" за результатами всеукраїнського муніципального опитування.

Респондентам запропонували оцінити якість 22 сфер та послуг у місті від 1 до 5. Оцінювалися інфраструктура, комунальна, гуманітарна сфери, медицина, освіта, діяльність правоохороних органів та інше.

Вивівши середню оцінку, соціологи склали рейтинг, у якому на першому місці Вінниця з оцінкою 3,6. З оцінкою 3,3 друге місце розділили Луцьк та Харків.

Найгіршу оцінку - 2,7 - отримали Херсон та Чернівці. Столиця стала трієчницею з індексом 3,0.

Рейтинг українських міст / ratinggroup.ua

Опитування було проведено у 22 обласних центрах України, які не перебувають під контролем російських або проросійських сил, а також в містах Маріуполь та Сєвєродонецьк на Донбасі. Дослідження базується на вибірці з більш ніж 19 тисяч респондентів.

Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому склала 64,8%. 

Як повідомляв УНІАН, соціологи з'ясували, діяльністю яких інституцій найбільше незадоволені українці. У трійку лідерів увійшли Верховна Рада, Кабмін та Президент України.

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Теги: #рейтинг#соцопитування в Україні