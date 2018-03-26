Схудла, змарніла: адвокати відвідали Савченко у СІЗО

За словами адвокатів, за пару днів буде призначено апеляційний розгляд.

Адвокати Дмитро Бугай і Віктор Чевгуз відвідали Надію Савченко у слідчому ізоляторі, а її сестра Віра залишила для неї передачу.

"Ми погодили апеляційну скаргу. Зараз протягом години-півтори повеземо й здамо її в Апеляційний суд. За пару днів буде призначено апеляційний розгляд", – сказав Чевгуз на виході з СІЗО одному з українських телеканалів, передає "Українська правда".

Бугай додав: "Надія Вікторівна дійсно оголосила голодування. Відповідне звернення вона написала керівнику цієї установи"

"Чесно кажучи, схудла, змарніла трішки – але посміхається, тримається", – зазначив він.

Раніше Віра Савченко повідомила, що особисто сестру не бачила, але до неї пішли адвокати.

"Мені дадуть дозвіл, можливо, коли слідчий розгляне мою заяву. Мені і мамі повинні дати дозвіл як найближчим родичам", – сказала вона і додала, що провела в СІЗО близько години.

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"Адвокати пішли на побачення. Я чекаю їх, щоб дізнатися про стан справ і перебіг подій. Вони так само почекали годину зі мною", – сказала Віра Савченко.

"Апеляційну скаргу подаватимемо сьогодні. І я так розумію, що адвокати зараз по цій справі спілкуватимуться з Надією. Я чекаю адвокатів, щоб зрозуміти, коли буде апеляційний суд", – повідомила вона.

Надія сестрі нічого не передавала. "Це неможливо", – сказала Віра.

Щодо голодування сестра нардепа лише сказала: "Голодування – це її зброя проти тоталітарних режимів як в Кремлі, так і при цій владі, яка йде слідами Путіна".

На запитання, що передали, Віра Савченко відповіла: засоби гігієни, пральний порошок, шампунь, зубну щітку й пасту.

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"Вона просила передати воду – воду не прийняли. Її можна тільки купувати: кладеш гроші на рахунок – і сам арештант собі замовляє воду", – зазначила сестра нардепа.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня суд обрав Савченко запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 59 діб - до 20 травня - без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається тікати з України.