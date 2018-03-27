Українців у квітні очікують два додаткових вихідних - один доведеться відпрацювати

Вихідними днями, крім звичайних вихідних, будуть 9 та 30 квітня.

Українців в наступному місяці чекає два додаткових вихідних. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

Вихідними днями, крім звичайних вихідних, будуть 9 та 30 квітня (понеділок). Причиною цього є те, що 8 квітня (неділя) буде Великдень. Відповідно, вихідний переноситься на наступний день.

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30 квітня українці відпочиватимуть, бо неробочий день 1 травня припадає на вівторок. Однак цей вихідний доведеться відпрацювати у суботу, 5 травня.

При цьому жителям Закарпаття пощастило ще сильніше - вони будуть відпочивати на один день більше, ніж інші. Вихідним для них також буде 2 квітня, оскільки на початку цього місяця відзначають католицький Великдень (неділя, 1 квітня). Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Як повідомляв синоптик Леонід Горбань, перші сім днів квітня в Україні будуть холодними, наприклад, на 2 квітня прораховуються дощ зі снігом, температура близько 3-4 градусів. Так до самої Паски. Потім денні температури будуть доходити до 10-11 градусів.