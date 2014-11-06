На кордоні України з Польщею можуть з'явитися нові пішохідні переходи

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на повідомлення групи Piesze przejścia graniczne / пішохідні переходи".

З польської сторони необхідну нормативну базу вже створено. Рішенням польського уряду від 30 листопада 2013 року Варшава дозволила побудову пішохідних коридорів у вже існуючих дорожніх пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Організаторам вдалося вже залучитися підтримкою кільканадцяти польських депутатів, незалежно від політичної приналежності. Акцію найактивніше підтримали євродепутат Ельжбєта Лукацієвська і депутат Сейму, а водночас радник президента Порошенка з питань адмінреформи Марцін Свєнціцький.

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Для початку пішохідні пункти пропуску можуть бути побудовані в трьох дорожніх переходах: Гребенне – Рава Руська, Будомєж – Грушів та Долгобичів – Угринів. Окрім того, воєвода Підкарпатського воєводства дозволив відкриття пішохідної смуги у новому пункті пропуску Мальговиці – Ніжанковичі, що на Львівщині, за умови, що на це погодиться українська влада.

Активісти зазначають, що наразі побудова таких переходів залежить від ставлення українськї сторони.

"На цьому етапі ставлення української сторони буде ключовим, адже без згоди Києва доброї волі польських органів буде недостатньо. Ми не маємо нічого проти того, щоб з власного бюджету фінансувати цю інвестицію, однак наші чиновники побоюються, що українці будуть з цим зволікати", – зазначив громадський активіст Анджей Новак

Наразі тільки в одному пункті пропуску – Медика-Шегині – дозволено рух пішоходів.