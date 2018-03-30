Київ без води: опублікована карта бюветів

«Київводоканал» частково обмежить водопостачання у чотирьох районах столиці з 10:00 30 березня до 7:00 31 березня.

«Київводоканал» на добу відключить від водопостачання кілька районів столиці. Це стане наймасштабнішим відключенням споживачів від централізованого водопостачання в історії Києва.

"Київводфонд" опублікував інтерактивну карту бюветів у столиці.

Нагадаємо, «Київводоканал» частково обмежить водопостачання у чотирьох районах столиці з 10:00 30 березня до 7:00 31 березня у зв'язку з відключенням від загальної схеми насосної водопровідної станції «Крутогорна».

У Голосіївському районі:

- район Голосієво - Амурська площа, центральні частини вулиць Васильківська та Ломоносова і Голосіївського проспекту, а також суміжні вулиці;

- район проспект Науки - Стратегічне шосе і суміжних вулиць.

У Святошинському районі:

- Микільська Борщагівка в районі вулиць Гната Юри, Володимира Покотила, Сім'ї Сосніних і суміжних вулиць.

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У Солом'янському районі:

- житловий масив Первомайський в районі вул. Авіаконструктора Антонова, Чоколівського бульвару, вул. Пітерської і суміжних вулиць;

- житловий масив Солом'янка в районі Повітрофлотського проспекту, вулиць Солом'янської та Андрія Головка, проспекту Лобановського;

- житловий масив Чоколівка (забудова від Чоколівського бульвару до аеропорту Жуляни) - повністю;

- група житлових масивів Відрадний (забудова в районі, обмеженому бульваром Вацлава Гавела, вул. Гарматна, Відрадним проспектом, вулицями Новопольова і Пост-Волинська) - повністю.

Обмеження водопостачання спостерігатиметься на верхніх поверхах багатоповерхової забудови в чотирьох районах Києва.

У Голосіївському районі:

- житлові масиви Теремки-1, Теремки-2 - повністю;

- багатоповерхова забудова вздовж проспекту Науки і суміжних вулиць;

- район Голосієво від Голосіївської площі до житлового масиву Теремки.

У Святошинському районі:

- житловий масив Микільська Борщагівка - повністю;

- житловий масив Південна Борщагівка - повністю;

- житловий масив Академмістечко в районі вул. Генерала Вітрука і суміжних вулиць;

- район Галагани в межах вулиць Дружківська і Чистяківська, проспекту Перемоги.

У Солом'янському районі:

- район Шулявка в межах вулиць Вадима Гетьмана, Виборзької, Гарматної, Польової і суміжних вулиць.

У Шевченківському районі:

- житловий масив Нивки - повністю.